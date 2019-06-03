نائب: يمكنني الإطاحة بمحافظ نينوى باتصال هاتفي واحد.. مجلس المحافظة يرد…

2019/06/03 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص _ الحل العراق تصاعدت حدة الخلاف بين قيادات #المكون_السُني على أثر الانقسام الذي حدث عقب انتخاب #منصور_المرعيد، محافظا لنينوى، والتصريحات الاخيرة التي أطلقها النائب #أحمد_الجبوري (أبو مازن)، التي أكد […]

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