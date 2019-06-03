2019/06/03 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cLQYW0Il17I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطق الطير تقديم عبد العزيز بدر القطان الوطن والانتماء 3 6 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منطق الطير تقديم عبد العزيز بدر القطان الوطن والانتماء 3 6 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).