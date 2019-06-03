2019/06/03 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم خلف 13 قتيلا وعشرات الجرحى.إلى أين يسير السودان اليوم؟ وكيف يقرأ نشطاء هذه التطورات؟ هل يتراجع الحراك السوداني أم يتصاعد ؟ “ليلة الغدر” و “مجزرة القيادة العامة” هكذا وصف مغردون فض قوات الأمن السودانية لاعتصام الخرطوم، ليتحولا إلى وسمين تصدرا قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عربيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فض اعتصام القيادة العامة..



هل يتراجع حراك السودان أم يتصاعد؟ وكالة خطوة برس.

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