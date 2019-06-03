English | كوردى

نيجيرفان البارزاني يجري إتصالاً هاتفياً مع برهم صالح


نيجيرفان البارزاني يجري إتصالاً هاتفياً مع برهم صالح
2019/06/03 | 21:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يجري إتصالاً هاتفياً مع برهم صالح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يجري إتصالاً هاتفياً مع برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا