2019/06/03 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاثنين، أن إتهام الحشد الشعبي بالوقوف وراء جريمة ابو خنازير كذبة ساقها الاعلام العربي، مشيرا إلى ان الحشد ليس له اي انتشار في قاطع ابي صيدا.وقال الحسيني في تصريح نقله موقع الحشد الشعبي وتابعته /المعلومة/، إن “بعض التقارير العربية تروج منذ يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسيني: الحشد الشعبي لم ينتشر في ابي صيدا واتهامه بجريمة “ام الخنازير” كذبة إعلامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسيني: الحشد الشعبي لم ينتشر في ابي صيدا واتهامه بجريمة “ام الخنازير” كذبة إعلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).