المجمع الفقهي العراقي: غداً الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك

2019/06/03 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاثنين، يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في العراق.

واعلن المجمع من جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام ١٤٤٠ – ٢٠١٩ وعليه، فان يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

من جانبه، اعلن ديوان الوقف السني ان يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر.

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