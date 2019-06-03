عرض ضخم من يوفنتوس لنجم أياكس

2019/06/03 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الاثنين، إن يوفنتوس قدم عرضًا كبيرًا، من أجل الحصول على خدمات نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال الميركاتو الصيفي.

فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن البيانكونيري قدم عرضًا كبيرة بقيمة 85 مليون يورو، لضم دي ليخت.

وأوضحت أن النادي الإيطالي، سيتعين عليه إقناع اللاعب بالانضمام إليه، لا سيما أنه يريد الانتقال إلى إسبانيا.

واجتذب دي ليخت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من عمالقة القارة الأوروبية، خاصةً بعد مشواره المميز مع أياكس، في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المنصرم.

وأضافت الصحيفة أن دي ليخت، يعد هدفًا لأندية عديدة مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ.

ولم يحدد نجم هولندا الشاب مصيره حتى الآن، لكنه قريب بشدة من الرحيل عن صفوف أياكس.

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