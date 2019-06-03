مجموعة شبابية تقود حملة لتحسين إدارة النفايات وتوزع حاويات لذلك

2019/06/03 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أحمد خلف قامت مجموعة/كروب “بورك المستقبل” بتوزيع حاويات للنفايات لكافة أهالي مجمع بورك التابع لناحية سنوني/الشمال ضمن قضاء شنگال غرب نينوى بدعم من برنامج صمود المجتمع العراقي(ICRI) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ).“حيدر قائد” هو احد متطوعي مجموعة بورك المستقبل قال في حديث ل “ايزيدي24” “وزعنا حاويات على كافة […]

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