نيجيرفان بارزاني يهاتف برهم صالح ويدعوه لمراسم ادائه يمين رئاسة كوردستان

2019/06/03 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، وجه بارزاني دعوة رسمية لصالح لحضور مراسم ادائه اليمين القانونية رئيسا للاقليم.

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