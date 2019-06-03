شاهد .. الفريق الركن محمد البياتي في تصريح خاص لآفاق حول افتتاح المنطقة الخضراء 24 ساعة

2019/06/03 | 21:45

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الفريق الركن محمد البياتي في تصريح خاص لآفاق حول افتتاح المنطقة الخضراء 24 ساعة

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي

افتتاح المنطقة الخضراء يوم غد الثلاثاء 24 ساعة امام

المواطنين.

البياتي اوضح وفي تصريح خاص لآفاق، ان" قرار فتح المنطقة

الخضراء جاء ضمن البرنامج الحكومي وانسجاما مع الواقع الأمني،

مبينا ان" الزخم المروري في العاصمة انخفض بنسبة 60 % بعد فتح

المنطقة الخضراء.

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