اتحاد المواي تاي يحذر وزارة الشباب من خرق القوانين

2019/06/03 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، وزارة الشباب والرياضة من خرق القوانين العراقية النافذة والتجاوز على صلاحيات اللجنة الأولمبية العراقية والأتحادات الرياضية المنضوية لها.وقال علك في بيان للاتحاد تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “وزارة الشباب والرياضة تحاول سحب صلاحيات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والتدخل في عملها”، مشيرا […]

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