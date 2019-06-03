2019/06/03 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الرافدين، اليوم الأثنين، نجاح خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان، فيما اكدت إعدادها خطة أمنية محكمة لعيد الفطر المبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين: أعددنا خطة أمنية محكlة لعيد الفطر بعد نجاح خطة رمضان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين: أعددنا خطة أمنية محكlة لعيد الفطر بعد نجاح خطة رمضان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).