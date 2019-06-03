الكشف عن ضحايا “المعركة البرمائية“ التي وقعت بين عشيرتين في البصرة

2019/06/03 | 21:49

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بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر في دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين (3 حزيران 2019)، عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها ...





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