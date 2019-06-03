2019/06/03 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان من سنة 1440 للهجرة، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.وأعلنت كل من السعودية والامارات والوقف السني العراقي، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

أما الدول التي ستكون لم تثبت لديها رؤية الهلال اليوم، وعيدها سيكون يوم الأربعاء المقبل، هي الأردن وفلسطين وماليزيا وأندونيسيا واليابان، وأستراليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأربعاء.. أول أيام عيد الفطر في مصر) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأربعاء.. أول أيام عيد الفطر في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).