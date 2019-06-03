نائب محافظ النجف : استلام 149 ألف طن من محصول الحنطة والخطة الزراعية للعام الحالي

2019/06/03 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب محافظ النجف الأول هاشم الكرعاوي ان الخطة الزراعية لهذا العام مكتملة 100 % بعد توفير الحصص المائية والمستلزمات الاخرى لكافة المساحات المشمولة بالزراعة .وقال الكرعاوي في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من نواب النجف البرلمانيين ومسؤولي القطاع الزراعي بالمحافظة ، ان تنفيذ الخطة الزراعية للعام الحالي سيتم بالتنسيق مع دائرتي الكهرباء والمنتجات […]

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