الحشد الشعبي يستعد للاحتفال بالذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيسه

2019/06/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن إنطلاق التحضيرات لتنظيم الحفل السنوي بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي.وقالت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، إنها أطلقت التحضيرات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي التي صدت الهجمة […]

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