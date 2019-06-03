2019/06/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 قمم السلام عبدالله بن بخيت الرياض السعودية من أجمل الهدايا التي قدمها خادم الحرمين لشعبه والشعوب الإسلامية هذه القمم الخطيرة والمهمة التي دعا إليها إخوته من قادة دول العالم الإسلامي والعربي والخليجي، ظروف المنطقة تبوح بكثير من الأخطار لعلها تذكرني بالأجواء التي سادت قبل غزو صدام حسين الكويت، كانت هناك أحاديث تحت الطاولة وإشاعات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).