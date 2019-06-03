2019/06/03 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني، الاثنين، مشاركة اللواء بالخطة الأمنية والخدمية الخاصة بايام عيد الفطر المبارك في النجف الاشرف.وقال الخاقاني ان “المشاركة تأتي بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة النجف وباقي الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة المقدسة”، مضيفا ان “المشاركة سوف تشمل الانتشار في ثلاثة أطواق أمنية تبدأ بالطوق الأول ويشمل الخندق الأمني وقاطع ابراج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الثاني في الحشد يعلن مشاركته بالخطة الأمنية والخدمية الخاصة بايام عيد الفطر في النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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