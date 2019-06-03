شرطة واسط تضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة متهم

2019/06/03 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

تمكنت قوة خاصة، اليوم الاثنين، من القاء القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في واسط.

وذكرت قيادة شرطة واسط في بيان، تلقت"العهد

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