2019/06/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن إنطلاق التحضيرات لتنظيم الحفل السنوي بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها أطلقت التحضيرات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي التي صدت الهجمة الإرهابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق التحضيرات للاحتفال بالذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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