2019/06/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو مجلس محافظة ديالى ايمان عبد الوهاب، الاثنين، أن المحافظة تتمتع باستقرار أمني كامل، مشيرة إلى أنه لا علاقة لقوات الحشد الشعبي بحادثة ابي صيدا.وقالت عبو الوهاب في تصريح متلفز لقناة “العهد”وتابعته وكالة صدى، إن “عدم الاستقرار في ناحية ابي صيدا يعود للانتشار الكبير للسلاح”، مؤكدة أنه “لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة ابي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بمجلس ديالى:المحافظة آمنة بالكامل ولا علاقة للحشد بحادثة أبي صيدا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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