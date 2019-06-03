محافظ البصرة يوجه بمعاقبة واستقطاع مبالغ من الشركات المقصرة بمعالجة الطفوحات

2019/06/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة وجه محافظ البصرة اسعد العيداني قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة باصدار عقوبات ادارية لداوائر المهندس المقيم في كافة مشاريع المجاري والمشتركة مع اعمال البلدية في حال عدم معالجة مشكلة حصول الطفوحات بالمناطق التي تنفذ فيها مشاريع خاصة بالبنى التحتية.وقال العيداني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “العقوبات لدوائر المهندس المقيم ستكون […]

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