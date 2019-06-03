2019/06/03 | 22:03

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وزارة الداخلية: "سماسرة" وراء حرق مزارع الحنطة

بغداد -

كلمة

أعلن مدير شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، يوم

الاثنين، عن إلقاء القبض على من اسماهم “سماسرة داعش”، يقومون

بابتزاز المزارعين لأخذ أموال مقابل عدم حرق محاصيلهم.

وقال العبادي في بيان نشر على موقع وزارة الداخلية إن “شرطة ديالى

بالتنسيق مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب نجحت بإلقاء القبض على

اثنين من سماسرة تنظيم داعش الإجرامي كانوا يقومون بابتزاز

المزارعين في قاطع ناحية قره تبه للحصول على أموال مقابل عدم إحراق

حقول الحنطة”.

وأضاف العبادي أن “عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة

مؤكدا بأن السماسرة يعلمون لصالح عصابات داعش لتوفير مصدر تمويل

مالي لخلاياه الإرهابية”.

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