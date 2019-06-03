2019/06/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاثنين، أن إتهام الحشد الشعبي بالوقوف وراء جريمة ابو خنازير كذبة ساقها الاعلام العربي، مشيرا إلى ان الحشد ليس له اي انتشار في قاطع ابي صيدا.وقال الحسيني في تصريح لوكالة “بغداد اليوم” الاخبارية واطلعت عليه وكالة صدى “بعض التقارير العربية تروج منذ يوم امس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ديالى:الحشد ليس له انتشار بقاطع ابي صيدا واتهامه بجريمة “ام الخنازير” كذبة إعلامية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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