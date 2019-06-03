2019/06/03 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #السيد_نصر_الدين_السيد "تمكين الانسان" عبارة قصيرة لا بد وان يصحبها سؤال مشروع وهو تمكينه من ماذا؟ وابسط الاجابات هي تمكينه من الاسهام الفعال، بالفكر او الفعل، في عملية الارتقاء برفاه المجتمع الذي يعيش فيه.ولا يتحقق هذا الاسهام الفعال دون تعزيز قدرة الانسان، أيا كان وضعه الاجتماعي أو الثقافي، على التفكير العقلاني فيما يتعلق بأمور دنياه وعلى تعزيز قدرته على تجسيد ما يتوصل اليه من رؤى وأفكار على ارض الواقع.أي ان لمفهوم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#السيد نصر الدين السيد - جبر الحداثة: من فكر البساطة الى فكر التعقد (4/3)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#السيد نصر الدين السيد - جبر الحداثة: من فكر البساطة الى فكر التعقد (4/3)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).