حسن أحراث - عين على السودان

2019/06/03 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث عين على السودانبداية، كل التضامن مع الشعب السوداني، والإدانة كل الإدانة للمجزرة الفظيعة التي ارتكبها النظام القائم بالسودان في 03 يونيو 2019.إن النظام بالسودان لم يسقط، والمجلس العسكري فقط واجهة لتسويق الوهم بعد تنحية الرئيس غير المأسوف عليه عمر البشير.إنها نفس المؤامرة التي ذهب ضحيتها الشعبان التونسي والمصري، بعد رحيل الرئيسين السيئي الذكر بن علي ومبارك.أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية......

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