عادل العمري - الطبيعة البشرية

2019/06/03 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_العمري (فصل من كتاب قيد الإعداد بعنوان: الثورة المستمرة)إنَّ جوهر الإنسان ليس تجريدًا متأصلًا في كل فرد على حدة وإنما هو مجمل علاقاته الاجتماعية ماركس - لا يتوقف الجدل حول الطبيعة البشرية، من حيث وجودها من عدمه، ومن حيث مفهومها.وقد رفض هذا المفهوم أصلًا كثير من الفلاسفة والمفكرين (ميشيل فوكو مثلًا[1])، بينما رأى البعض أن الإنسان ليس له طبيعة بمعنى صفات ثابتة......

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