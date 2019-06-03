2019/06/03 | 22:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عادل_العمري (فصل من كتاب قيد الإعداد بعنوان: الثورة المستمرة)إنَّ جوهر الإنسان ليس تجريدًا متأصلًا في كل فرد على حدة وإنما هو مجمل علاقاته الاجتماعية ماركس - لا يتوقف الجدل حول الطبيعة البشرية، من حيث وجودها من عدمه، ومن حيث مفهومها.
وقد رفض هذا المفهوم أصلًا كثير من الفلاسفة والمفكرين (ميشيل فوكو مثلًا[1])، بينما رأى البعض أن الإنسان ليس له طبيعة بمعنى صفات ثابتة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل العمري - الطبيعة البشرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد رفض هذا المفهوم أصلًا كثير من الفلاسفة والمفكرين (ميشيل فوكو مثلًا[1])، بينما رأى البعض أن الإنسان ليس له طبيعة بمعنى صفات ثابتة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل العمري - الطبيعة البشرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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