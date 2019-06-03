القبض على اثنين من سماسرة داعش يبتزون المزارعين في ديالى

2019/06/03 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلن

مدير شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاثنين, عن إلقاء القبض على من

اسماهم “سماسرة داعش”, يقومون بابتزاز المزارعين لأخذ أموال مقابل عدم حرق محاصيلهم.

وقال

العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شرطة ديالى بالتنسيق مع

الاستخبارات ومكافحة الإرهاب نجحت بإلقاء القبض على اثنين من سماسرة تنظيم داعش الإجرامي

كانوا يقومون بابتزاز المزارعين في قاطع ناحية قره تبه للحصول على أموال مقابل عدم

إحراق حقول الحنطة”.

وأضاف

العبادي أن “عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة مؤكدا بأن السماسرة يعلمون

لصالح عصابات داعش لتوفير مصدر تمويل مالي لخلاياه الإرهابية”.

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