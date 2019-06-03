الدكة العشائرية تطيح بمتهمين اثنين في ميسان

2019/06/03 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن القبض على مطلوبين بتهمة “الدكة العشائرية”.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين والمطلوبان وفق احكام المادة 2/4 ارهاب ( الدكة العشائرية)”.واضاف ان “عملية القاء […]

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