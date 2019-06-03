2019/06/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفراتن نيوز} بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز تطبيق الاتفاقات المشتركة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبدج المهدي تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرزاز ، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بقرب حلول عيد الفطر المبارك".واعرب رئيس الوزراء الاردني عن" تهانيه لعبد المهدي وامنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة".واضاف البيان انه" جرى خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وادامة الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي ونظيره الاردني يبحثان هاتفيا تطبيق الاتفاقات المشتركة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي ونظيره الاردني يبحثان هاتفيا تطبيق الاتفاقات المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).