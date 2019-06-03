العيد اصله وفصله

2019/06/03 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم دكتورة هاجر عبد الحكيم أمَّا عن أصله اللغوي فإن صل كلمة عيد هي العودة والتكرار كل عام.وأمَّا عن أصله من حيث المنشأ فهي مصر على الأرجح حيث الحضارة الفرعونية، وكان القدماء المصريون يصفونه بيوم الزينة، والعجيب أن هذه الصفة ملازمة لكل مصري ومصرية حتى الآن فتجد المصري الأصيل يهتم …

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