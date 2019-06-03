غرق شاب اثناء السباحة ببغداد

2019/06/03 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تعرض شاب الى حادث غرق اثناء السباحه في بغداد.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “دوريات النجدة النهرية تجري عملية بحث عن الجثة لانتشالها اسفل جسر الكريعات”.

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