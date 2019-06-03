الأربعاء اول ايّام العيد في مصر

2019/06/03 | 22:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بيان دار الإفتاء المصريةحول رؤية هلال شهر شوال لعام 1440هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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