2019/06/03 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aoiwyD7A40I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة المحابس مع المخرج والمؤلف المسرحي جواد الأسدي ضمن برنامج #ضي_الكمر) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لعبة المحابس مع المخرج والمؤلف المسرحي جواد الأسدي ضمن برنامج #ضي_الكمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).