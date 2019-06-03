كوشنر ينفي التحدث بشأن تصريحه الأمني مع ترامب

2019/06/03 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب أن يكون قد تحدث مع الرئيس بشأن تصريحه الأمني، وذلك وفقا لما جاء في مقابلة مع مؤسسة أكسيوس الإخبارية وسط تحقيق في الكونجرس بشأن القضية.وتحقق لجنة في مجلس النواب فيما إذا كان بعض العاملين في البيت الأبيض قد حصلوا على تصاريح

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