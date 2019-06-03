عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية

2019/06/03 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد - متابعة

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية السيد عمر الرزاز، تم خلاله تبادل

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