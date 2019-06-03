سر المكالمة الهاتفية بين غوارديولا وكلوب بعد نهائي الأبطال

2019/06/03 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن مكالمة هاتفية "مفاجئة" تلقاها من غريمه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بعد تتويج الأول بلقب دوري

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