بومبيو يجدد اتهامه لإيران بدعم «الإرهاب».. ويحذرها من «عدم التوقيع» على معاهدتين!

2019/06/03 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذر وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، إيران من مغبة عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة #تمويل_الإرهاب وغسيل الأموال FATF، فيما جدد اتهامه لها بدعم […]

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