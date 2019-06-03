2019/06/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ونظيره الأردني عمر الرزاز على استمرار

عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة.

وذكر

بيان لمكتب عبد المهدي “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء

تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، تم خلاله تبادل التهاني

والتبريكات بقرب حلول عيد الفطر المبارك”.

وأضاف

البيان، أنه “جرى التأكيد على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة

وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وادامة

الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين”

.

وأعرب

رئيس الوزراء الاردني خلال اللقاء، عن “تهانيه لعبد المهدي وامنياته للعراق وشعبه

بالخير والازدهار وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة”

.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي ونظيره الأردني يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي ونظيره الأردني يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).