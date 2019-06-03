بالصورة.. مكيف هواء يودي بحياة 3 اشخاص في البصرة

2019/06/03 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اودى مكيف هواء بحياة 3 اشخاص في محافظة البصرة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، ان انفجار مكيف للهواء اودى بحياة ٣ من أهالي الشعيبة بالبصرة.

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