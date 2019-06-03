عضو بمجلس ديالى: المحافظة آمنة بالكامل ولا علاقة للحشد بحادثة أبي صيدا

2019/06/03 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت عبو الوهاب في تصريح متلفز، تابعته الغدير، إن "عدم الاستقرار في ناحية ابي صيدا يعود للانتشار الكبير للسلاح"، مؤكدة أنه "لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة ابي صيدا".وأضافت عبد الوهاب أن "محافظة ديالى آمنة بالكامل باستثناء ناحية ابي صيدا التي تشهد خروقات".انتهى.ص.هـ.ح.

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