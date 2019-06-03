بارزاني يدعو صالح إلى زيارة أربيل

2019/06/03 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أجرى رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، يوم الإثنين،

مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية ، برهم صالح، ودعاه رسمياً الى

حضور مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم، وجرى التباحث خلال

الاتصال حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وفي إقليم

كردستان.

وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال الاتصال الهاتفي، نيجيرفان

البارزاني لانتخابه رئيساً لإقليم ، وشدد الجانبان على حماية وحدة

الصف والتنسيق في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، مؤكدين

على ضرورة العمل المشترك لتجاوز المصاعب، وإبعاد العراق وإقليم

كوردستان عن اي اضطرابات.

وأكد رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستا العراق ن المنتخب خلال

الاتصال ايضاً على ضرورة التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة

الاتحادية في المرحلة المقبلة، وتبادلوا التهاني بمناسبة عيد الفطر

المبارك، متمنين بأن تكون هذه مناسبة لإنهاء كافة الأزمات.

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