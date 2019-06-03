أحمد صبحى منصور - ثقافة الفقر فى مصر من السادات الى السيسى

2019/06/03 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ يظل عبد الناصر الأقل فسادا ممن جاء بعده ، بل إن الفساد بدأ فى التطور من عصر السادات ليصل الى اكبر معدلاته فى عصر مبارك ثم عمّ كل شىء فى عصر السيسى .ولكن عبد الناصر هو أساس الاستبداد ، والعادة أن يأتى الفساد مصاحبا للإستبداد .2 ـ قلت فى حوار منشور فى جريدة ( اليوم السابع ) فى أواخر عصر مبارك وقت الدعاية لتوريث ابنه جمال مبارك أنه لا مانع من أن يتولى جمال مبارك الرئاسة إذا ......

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