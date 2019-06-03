2019/06/03 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FM5L9zLjxT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابُ نيجيرفان اشعل حرباً بين الاحزاب الكردية - تقرير: احمد الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابُ نيجيرفان اشعل حرباً بين الاحزاب الكردية - تقرير: احمد الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).