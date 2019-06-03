2019/06/03 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن نادي برشلونة رسميا، مساء اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.ويأتي القميص بتصميم من شركة “نايكي” العالمية، بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.والتقط نجوم البلوغرانا الصور بالقميص الجديد، وعلى رأسهم لاعب وقائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.وحقق البارسا الموسم المنتهي لقب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يعلن قميص الموسم الجديد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن قميص الموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن قميص الموسم الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).