الحلبوسي مهنئا بعيد الفطر: نأمل تحقيق الاستقرار والبدء بمرحلة الإعمار والازدهار

2019/06/03 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبناء الشعب العراقي والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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