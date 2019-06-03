2019/06/03 | 22:47

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الحلبوسي مهنئاً بالعيد: نأمل عودة جميع النازحين والبدء بالإعمار

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبناء الشعب العراقي والعالمين

العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر مكتبه، نص التهنئة:

اتقدم بأسمى عبارات التهاني إلى أبناء شعبنا العراقي والعالمين

العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى

جلَّ في علاه أن يجعلها أيام خيرٍ وأمانٍ على بلادنا"، آملين" عودة

جميع النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار، والبدء بمرحلة

الإعمار والازدهار".

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