2019/06/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dBxXtF219kI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفحة جديدة الضيف كاظم نصار تقديم هبة باسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفحة جديدة الضيف كاظم نصار تقديم هبة باسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).