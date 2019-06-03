2019/06/03 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

‏أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (3 حزيران 2019)، القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش، في الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان له، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية".وأوضح، ان احد العناصر "كان يعمل في ما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر في دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين (3 حزيران 2019)، عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها هجوم عشائري برمائي شهدته محافظة البصرة فجر اليوم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هوتيه لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما برمائيا ع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بان 3 اشخاص اصيبوا بحادث سير على طريق كركوك- بغداد شمال المحافظة.

وقال قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "ثلاثة اشخاص تعرضوا للاصابة بحادث سير

بغداد اليوم- ديالى

وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاثنين، بفتح تحقيق بحادثة “أبو الخنازير“، ضمن ناحية ابي صيدا في المحافظة.

وقال مكتب التميمي، في بيان إن الاخير "عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع الاجهزة الامنية في المحافظة وبحضور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على 5 عناصر من داعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على 5 عناصر من داعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).