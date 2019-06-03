إفتتاح المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد بالكامل مع بداية عيد الفطر

2019/06/03 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلنت الحكومة العراقية أفتتاح جميع شوارع المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث يقع مقر الحكومة وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية، أمام حركة السيارات على مدار الساعة مع بداية عيد الفطر.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن “المنطقة الخضراء ستفتح على مدار الساعة ابتداءً من أول […]

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